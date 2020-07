Tõnu Tõniste tiim Lenny - Melges 24 Itaalia meistrivõistluste hõbe

„Kõik üheksa sõitu purjetasime korralikus tugevas tuules. Garda järve „wind factory“ töötas laitmatult ja iga päev saime keskpäeval veele, et lõunakaarest puhuva Ora-tuulega kolm sõitu järjest ära pidada. Korraldajad katsetasid uusi GPS-i teel juhitavaid elektrilisi poisid, mis on võistluse korraldamisel suur samm edasi - pole enam vaja märkide paigaldamist sadade meetrite pikkusete köitega ja ajaraiskamist uue raja positsioneerimisel. Kõik töötas suurepäraselt.

Kui algul tundus, et varasem maailmameister on ülivõimas ja kindel võitja, siis regati teises pooles eksis ta palju ja tegelikult oli meil viimases sõidus ees olles võimalik ise regatti võita. Ilm oli ilus, korraldus oli hea. Harjumatu oli siseruumides maskide kandmise nõue ja autasustamisel sai poodiumile vaid roolimees üksi. Kuid after sail õhtused koosolemised siiski toimusid ja kõik olid õnnelikud, et sai üle pika aja taas purjetada ja vanu sõpru näha.