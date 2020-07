Koroonaviirusesse haigestunud NBA mängija: see oli hirmsaim kogemus minu elus

«Magasin kogu öö peale võib-olla 20 minutit. Järgmisel päeval kell 8.30 sain teada, et ka minul on viirus. See oli minu elu üks hirmsamaid kogemusi,» lausus ta Bleacher Reportile.

Jazzi mängija sõnul põhjustas temas ärevust teadmatus, kas ja millal tal koroonaviiruse sümptomid tekivad. «Kodus pidin end perekonnast eraldama. Elasin üksinda keldris, kus polnud aknaid. Ma ei teadnud, kas kell on 4 päeval või 4 öösel. Kui oli esmaspäev, siis mõtlesin, et sümptomid tekivad teisipäeval. Kui teisipäeval kehatemperatuur ei tõusnud, mõtlesin, et äkki on kolmapäev see päev. Elasin niimoodi 10-11 päeva.»