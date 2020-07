Londoni Arsenal pakub tähtründajale kopsakat palgatõusu

Praegu teenib Gaboni koondise ründaja 217 000 eurot nädalas. Arsenalil on uue lepingu sõlmimisega pigem kiire, sest Aubameyangi praegune kontraht lõppeb aasta pärast.

Pelgalt palgatõusust ründaja allkirja saamiseks ei piisa. The Telegraph kirjutab, et klubi peab Aubameyangi veenma, et suudab peatreeneri Mikel Artetat üleminekuturul toetada.