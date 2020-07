Eesti rallisõitjad loodavad ühisrahastuse toel startida kodusel MM-etapil

Tänavu tekkis Eestil harukordne võimalus võõrustada autoralli MM-sarja etappi, mis toimub 4.-6. septembrini. Tegu on paljude Eesti rallisõitjate jaoks unelmate võimalusega WRC-sarjas startida, kuid koroonaviiruse pandeemia tõttu on sponsoritelt raha kätte saamine raskendatud. Seetõttu otsustasid Eesti rallifännid ise härjal sarvist haarata ja on asunud Egon Kauri ja Robert Virvese eelarveauku ise täitma.