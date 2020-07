Ärajäänud Soome MM-etapi asemel peetakse võistlus, kus on kohal värvikas seltskond

8. augustil peetaval võistlusel on kohal Soome WRC sõitjad Kalle Rovanperä , Esapekka Lappi ja Teemu Suninen. Lisaks neile pakuvad publikule rõõmu endine F1 sõitja Mika Salo ja Toyota meeskonna rallipiloot Takamoto Katsuta.

M-Spordi piloodi Esapekka Lappi sõnul on e-sport kasvav trend ning tal on hea meel võistlusest osa võtta. «Tore, et üritus toob kokku erinevatel spordialadel tegutsenud inimesed,» kommenteeris ta.