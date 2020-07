Schumacheriga sarnaselt koomas viibiv endine vormelisõitja näitab paranemise märke

«Ta peab vastu, olen selles kindel! Ta tuleb sellest olukorrast uuesti välja ning ühel päeval vaatame üheskoos sellele kõigele tagasi. Olen väga lootusrikas, nagu ka mu ema,» vahendab Corriere Della Sera noormehe sõnu. «On näha julgustavaid märke.»

Neljakordset paraolümpiavõitjat hoitakse jätkuvalt kunstlikus koomas ning arstid kardavad, et itallane võib kaotada oma nägemise. «Meie jaoks on oluline teada, kas ta suudab veel kunagi meiega suhelda. Meil on üheskoos käia veel pikk tee,» jätkas Niccolo Zanardi.

Zanardi põrkas 19. juunil toimunud käsiratta võistlusel kokku veoautoga, pärast mida toimetati ta kriitilises seisundis haiglasse, kus talle tehti kohe esimene operatsioon. Seejärel on arstid hoidnud teda kunstlikus koomas ning talle on tehtud veel kaks operatsiooni. Hiljuti viidi ta üle Siena Ülikooli kliinikumi, et ravida paremini võimalikku ajukahjustust.

53-aastane Zanardi võistles 1990ndatel Kuninglikus mootorispordisarjas F1, kus kihutas viiel hooajal Jordani, Minardi, Lotuse ja Williamsi eest. Vaheaastatel tegi ta endale nime teisel pool Atlandi ookeani, kui kihutas ChampCari eelkäija CART-sarjas, kus ka kahekordseks tšempioniks krooniti.

2001. aastal tegi ta EuroSpeedway Lausitzil aga karmi õnnetuse, mille tagajärjel amputeeriti ta mõlemad jalad.

Ent Zanardi tahtis jätkuvalt võidu kihutada ning mõned aastat hiljem leidis ta võimaluse kereautode sarjas, kui temast sai WTCC-sarjas BMW tehasetiimi piloot. Veel hiljem kihutas ta veel ka Itaalia Superturismo sarjas, mille ka võitis.