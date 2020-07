Hispaania koondise endist staarründajat süüdistatakse seksuaalses ahistamises

38-aastane pallur olevat katsunud New York City FC praktikanti ebasobivalt ning mõjutas nõnda ka naise edasist karjääri, kuna too ei suutnud pärast ahistamist enam võistkonnas jätkata.

Skyley B. nime kandev naine tuli süüdistustega avalikuks juba eelmisel nädalal, kui kirjutas, et tema kaebused klubi juhtkonnale olid kui hane selga vesi ning põhimõtteliselt naersid suured juhid ta välja.

«Kogetud ahistamine oli nii hirmuäratav, et ainuüksi profispordi idee on minu jaoks praegu õõvastav. Selles valdkonnas töötamine on minu jaoks hirmutav, olen pidanud kogu oma karjääri ümber planeerima, kuna see käitumine lihtsalt purustas mu unistused,» kirjutas naine ühismeedias.

«Ma arvasin, et tegemist on ainulaadse võimalusega, kui mind sinna praktikale võeti. Selle asemel sain kogeda seda, kuidas David Villa mind iga kuramuse päev näpib ning ülemused pidasid seda naljakaks,» jätkas ta.

«Minu jaoks on endiselt naljakas, et mulle heideti kogu aeg ette kehva suhtumist. Aga kui sa tuled iga päev tööle teadmisega, et sind hakatakse käperdama, siis muidugi on su kuradi suhtumine paigast ära,» põrutas naine.

City klubi on lubanud juhtumit uurima hakata. «Suhtume sellesse vahejuhtumisse äärmiselt tõsiselt ning kinnitame, et me ei tolereeri mingisugust ahistamist,» teatas klubi.

Villa lükkas agendi vahendusel süüdistused ümber: «See on täielik laim ning ma ei võta neid omaks.»