Hiinast pagenud sportlane: sealne peksmist tolereeriv treenimiskultuur on alandav

Hiinas sündinud ja üles kasvanud 19-aastane Shuran Yu, kes on praeguseks uisud juba varna riputanud, sõnas hiljutises vestluses The Guardianile , et miljardiriigis on jätkuvalt au sees füüsilise karistamise põhimõtted ning igapäevaselt pole probleemiks seal kedagi laisaks, paksuks, lolliks, tauniks või kasutuks kutsuda.

«Enamasti juhtus säärane alandamine keset jääplatsi, teise silme all. Oma sõpradele ega täiskasvanutele koolis ma sellest rääkida ei julgenud, kuna see kõik tundus nii alandav. Ma tundsin ennast eikellegina,» jätkas ta.

«Minu jaoks on valus teada, et säärane alandamine toimub jätkuvalt edasi. Paljud sportlased ja treenerid Hiinas leiavad, et selline käitumine on vajalik ja ka normaalne. Sellest kardetakse ka rääkida, kuna see maksaks suure tõenäosusega neile koha koondises, mis tähendaks automaatselt ka sportlaskarjääri lõppu,» lausus ta.