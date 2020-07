Madridi Reali fännid võivad kergendatult hingata

«Ma ei hakka teiega (ajakirjanikega – toim.) oma järgmise või ülejärgmise hooaja plaanidest rääkima. Mul on kehtiv leping ja ma olen praegu siin õnnelik, aga jalgpallis ei tea kunagi, mis võib juhtuda. Seepärast olengi rahulik, kuna jalgpallis võivad asjad väga kiiresti muutuda. Keegi ei tea, mis tulevik meile toob,» lausus prantslane pühapäeval.

Nüüd kirjutab Marca, et Perez ja Zidane sõlmisid omavahel pakti, mis tähendab, et prantslane jätkab Reali eesotsas ka 2020-21 hooajal.

«Zidane on Madridi Reali jaoks õnnistus,» sõnas president pärast seda, kui klubi oli äsja kindlustanud oma ajaloo 34. meistritiitli. Kui mängijana tõstis Zidane'i Realis pea kohale kuus võitjakarikat, siis treenerina on see number juba 11.