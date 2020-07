Rally Estonia teeb Lõuna-Eesti teedele uuenduskuuri

«Nad taastavad teed paremal kujul, kui oli nende seisund enne rallit. Ma tean isegi seda, et on palutud, et kas siin või seal võiks ka kiiruskatse teha, et tee saaks pärast rallit paremaks,» sõnas Ratas.

«Selge on see, et ralliga saavad teed vähemal või rohkemal määral pihta ehk need tuleb ka pärast rallit ära hooldada. Selleks on meil tegelikult kohe, kui ralli kiiruskatse lõpeb, ootamas teehöövel, mis teeb esmasilumise,» selgitas ta, et esmatähtis on teha tee uuesti läbitavaks ning seejärel korrastatakse võimalikud suuremad kahjud.