Selgusid Leedu ja Läti koondised Balti keti turniiriks

Leedu koondise meeste taga kirjas olevate klubide nimekiri on üsna esinduslik. Tooni annab muidugi Leedu hiid Kaunase Žalgiris, kelle hingekirjast on Tallinnasse saabumas viis mängumeest. Mängujuht Lukas Lekavicius (sünniaastaga 1994) ning viskavad tagamehed Marius Grigonis (1994) ja Tomas Dimša (1994) on kõik ühe aastakäigu mehed ja korvpallisõpradele juba ammu tuttavad nimed. Noorema generatsiooni Žalgirise meestest liituvad veel mängujuht Rokas Jokubaitis (2000) ja tsenter Marek Blaževic (2001).

Lätlastel on kaasas ka noori mehi, kui sünniaastaga 2000 jookseb väljakule tsenter Edvards Mežulis ja veel noorem on juba Hispaanias palliv äär Marcis Šteinbergs (2001). Eesti publikule hästi tuttav mängija on tagamees Edgars Lasenbergs (2005), kes on esindanud Valga-Valka korvpallimeeskonda.