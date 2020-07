Levadiast lahkub U20 maailmameister

FCI Levadia spordidirektori Sergei Pareiko sõnul sai aastase laenulepingu varasema lõpetamise otsustavaks Safronovi võimalus SK Dnipro-1 esindusmeeskonda jõuda. «SK Dnipro-1 avaldas soovi rendileping lõpetada kuna klubi alustab ettevalmistust Ukraina kõrgliiga uueks hooajaks, peatreener soovib Safronovit treeningutel näha ning seeläbi võib tal avaneda võimalus jõuda klubi esindusmeeskonda. Otsustasime, et lubame tal lahkuda ja oma võimalusest kinni haarata. Täname Oleksandrit FCI Levadia esindusmeeskonna heaks tehtu eest ning soovime talle palju edu edasiseks,» ütles Pareiko.

Oleksandr Safronov avaldas FCI Levadiale tänu võimaluse eest end Eestis proovile panna ja Premium Liigas mängida. «Võtan Eestist kaasa väga head mälestused – tore meeskond, tore klubi, tore maa! Meie meeskonna jaoks on hooaeg kulgenud raskelt – koroonapandeemiast tingitud paus avaldas oma mõju ning saavutatud tulemused polnud need, mida soovisime. Hoian meeskonnale pöialt ja loodan, et hooaja teine pool läheb paremini ning klubi suudab püstitatud eesmärgid täita. Omalt poolt võitlen SK Dnipro-1 esindusmeeskonda pääsemise nimel,» sõnas Safronov.