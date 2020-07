Liverpooli jalgpalliklubi avaldas fännide üle pettumust

Kuigi Liverpool kindlustas ajaloolise liigatiitli juba juunis, saadi see reaalselt kätte alles kolmapäeval. Tähistustest tahtsid osa saada ka 3000 pühendunud fänni, kes klubi kodustaadioni ümber olid kogunenud.

Liverpool tänas fänne, kes koju jäid ja kritiseeris neid, kes otsustasid staadioni ümber koguneda. «Liverpooli jalgpalliklubi soovib tänada neid toetajaid, kes tähistasid trofee tõstmist kodus, kaitstes sellega lähedasi ja linna pandeemia eest. Samas oleme väga pettunud selle üle, mis toimus eile õhtul Anfieldi ümbruses ja et rohkem fänne ei võtnud kuulda soovitust kodus püsida.»

«Oleme varem korduvalt öelnud, et tähistame tiitlit avalikult siis, kui seda on turvaline teha. Seniks on meie prioriteediks linna kaitsmine,» seisis klubi kodulehel.