Kalev/Cramo sai Kregor Hermeti palkamisega paika järgmise pusletüki

Hermet on viimastel aastatel tõusnud ka kindlaks Eesti rahvuskoondise meheks ning veebruaris peetud EM-valikmängudes Põhja-Makedoonia ja Itaalia vastu tõi ta vastavalt 16 ja 10 minutiga 8 ja 2 punkti. Tänavusel suvel on hea viskega suur äär löönud kaasa korvpallikodu tegevustes ja valmistub väljakule jooksma Balti keti karikaturniiril Läti ja Leedu vastu.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask: «Klubil on hea meel, et meiega on liitunud eelmisel hooajal Eesti-Läti korvpalliliigas väga häid esitusi näidanud Kregor Hermet. Kregor sobib algavaks hooajaks meie treenerite visiooni ning näeme, et tema näol on tegemist olulise lüliga meeskonnas. Kindlasti on isiklikus plaanis Kregori jaoks hea väljakutse ning suur motivatsiooniallikas mängida tugevas VTB liigas.»