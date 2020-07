Kimi Räikköneni töökohale on kaks peamist kandidaati

Perezi puhul on lugu lihtne. Kuna tema praegune tööandja Racing Point on väidetavalt väga lähedal lepingule Ferrarist lahkuva Sebastian Vetteliga ja Racing Pointi üks sõitjatest on tiimi omaniku Lawrence Strolli poeg Lance, tuleb tõenäoliselt lahkuda just mehhiklasel.

Magnussen on viimased hooajad kihutanud Haasiga, kes võib ta järgmiseks aastaks endale jätta, kuid nad peavad selle otsuse tegema septembri lõpuks. Peaks Haas taanlasest lahti ütlema, on Taani meedia hinnangul ainsa valikuna mängus Alfa Romeo. Magnusseni tulevik on seda rohkem kahtluse all, et tema praeguse võistkonna jätkamine F1-sarjas pole kivisse raiutud.

Käesoleval vormelihooajal on sõidetud kolm etappi: kaks GPd Austrias Red Bull Ringil ja üks Ungaris Hungaroringil. Üldarvestuses on juhtohjad Mercedese käes, sest Lewis Hamilton on 63 punktiga liider ja Valtteri Bottas jääb temast maha viie silmaga. Red Bulli Max Verstappenil on kolmandana koos 33 punkti.