Ott Tänak aitab uued talendid rajale: mootorisport on olemuselt üks kõige ressursimahukamaid alasid

«Mul on hea meel, et Eestis on noorte seas järjest enam kasvamas huvi autospordi vastu. Mootorisport on oma olemuselt üks kõige ressursimahukamaid alasid ja seetõttu on väga oluline, et noortele loodaks võimalusi, kus oma võimeid ja oskusi proovile panna. Talendid Rajale hobikardisari on hea koht eelkõige alustavale noorele, kuna tegu on taskukohase ja perspektiivika sarjaga, kus andekamatel noortel on tänu toetavale formaadile võimalus edasi areneda,» vahendas pressiteade Tänaku sõnu.

Talendid Rajale on 2007. ja hiljem sündinud ning alles alustavatele lastele mõeldud hobikardisari, kus võisteldakse kardikeskuste kartidel ning võidusõiduvarustust võistleja omama ei pea. Nn «käed-taskus» põhimõte on läbi aastate olnud sarja edukuse aluseks, sest sisuliselt puudub sisenemisbarjäär võistlema pääsemiseks.

Tänaku sõnul on sarja formaat hea kasvulava uutele autospordi talentidele. «Tean omast käest, kui tähtis on see, et sind ümbritseksid inimesed, kes oskavad vajadusel aidata ja suunata. Täna on süsteem üles ehitatud pigem selle peale, et iga sportlane peab ise vaatama, kuidas saab. Pole konkreetset ja jätkusuutlikku struktuuri, mis looks eeldused noortele, kelle ambitsioonid on suuremad kui kodune meistrivõistluste sari.»

Talente on aastatega rajale toodud hulganisti

Senise seitsme hooaja vältel on sarjast Talendid Rajale sirgunud terve hulk noori autosportlasi, kes on tänaseks tegevad juba võistlusspordis.

«Loomulikult on meie eesmärgiks pakkuda võimalikult paljudele lastele võimalust tunda end tõelise autosportlasena, kuid muidugi mõista soovime sarja näol üles ehitada redelit suurde autosporti. On meeldiv tõdeda, et kardispordi Eesti meistrivõistlustel osalevatest noortest on peaaegu et pooled Talendid Rajale taustaga, kelle poolt saavutatud lugematud etapivõidud ja meistritiitlid tõestavad sarja toimimist just sellisel moel nagu seda soovinud oleme,» ütleb sarja peakorraldaja Martin Harak. «Samas tasub tähele panna, et edu aluseks on järjepidevus ja tulemusi ei peagi kohe tulema. Enamik hooaja üldvõitjaid on triumfile eelnenud aastatel silma paistnud küllaltki kahvatute esinemistega.»

Kaasaja maailma tippvõidusõitjatest on enamus alustanud oma karjääri just nimelt kartidel. F1-pilootidest on kõik tänased tipptegijad tituleeritud kardisõitjad, kuid ilmselt on vähem tuntud fakt, et ka paljud rallisõitjad on karjääriga algust teinud just ringradadel.

«Lisaks kardispordile on sarjast saanud noorte võistlejate näol kasu saanud teisedki autospordialad. Varasemalt talendisarjas võistelnud noored võistlevad täna juba edukalt näiteks krosskartidel ja rallis,» hindab Harak sarja perspektiivikust. «Seetõttu tutvustame sarja erinevatel võistlustel osavõtjatele erinevat võistlustehnikat. Toome võistlustele kindlasti kohale nii ralliauto, vormeli, krosskardi ja driftiauto.»

Tulemas teisigi noortele suunatud projekte

Lisaks hobikardisarjale Talendid Rajale on EALil käsil teisigi noortele suunatud ettevõtmisi.

EALi spordidivisjoni juht Kuldar Sikk: «Juba augustis teeme algust lastele mõeldud võistlussarja Noored Roolis uue hooajaga. Samuti aastaid väldanud sarjas sõidetakse juba suurte autodega selleks ettenähtud suletud platsidel ning õpetussõnu jagavad noortele võistluspaigas kohapeal kogenud võidusõitjad. Kumbki sari ei eelda noorelt varustuse ega tehnika olemasolu – seega on alustamiseks kõik teed valla.»

Lisaks alustavad juba augustis Auto24ringil testsessioone kaks F4-klassi vormelit, millega on edasijõudnutel võimalik kätt proovida. Jätkuvalt toetab alaliit koostöös M-Spordiga autoralli projekti Estonian Junior Challenge, mis aitab kaasa võitja osalemisele Juunior WRC-sarjas.

***

Talendid Rajale on laste hobikardisari, kus tänavu saavad osaleda 2007. a ja hiljem sündinud poisid-tüdrukud. Peetakse ka kuni 10-aastaste laste eriarvestust. Sarja ühe etapi osavõtutasu on 50 eurot. Sari koosneb 6 etapist ja esimene võistlus 23. augustil LaitseRallyPark's. Info sarja kohta: talendidrajale.ee.