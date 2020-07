Venemaa antidopinguboss kardab oma elu pärast: kahjuks olen näinud kahtlasi surmasid

56-aastane Ganus võttis RUSADAs juhtohjad üle 2017. aastal pärast meie idanaabrite riikliku dopingusüsteemi ilmsikstulekut. Venelane soovib agentuuri muuta tugevamaks ning võidelda puhta spordi eest.

Aastate jooksul on Ganus Venemaa dopingukultuuri ja spordielu üle otsustajaid korduvalt rünnanud ning mehe sõnul on teda seetõttu üritatud ametist lahti kangutada. Näiteks on teda süüdistatud raha omastamises, kuid antidopingujuhi sõnul pole neil mingit alust.

«Kui ma pean olematutel põhjustel ametist lahkuma, järgnevad sellele karmid rahvusvahelised karistused. Ise ma tagasi ei astu. Tegemist on minu kutsumusega,» ütles Ganus. «Kolmas variant on, et ma suren. Kahjuks olen näinud kahtlaseid hukkumisi.»