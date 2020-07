NHLi mängumehed saavad edasise hooaja jooksul nautida tõeliselt luksuslikku elu

Alates pühapäevast kolitavad võistkonnad mõneks ajaks Kanadasse ja neile on seal tagatud kõik, mis hing ihkab. NHLi juhtkond broneeris võiskondade jaoks nii Edmontonis kui ka Torontos kokku neli luksushotelli. Sinna tekitatakse n-ö «mull», kuhu kõrvalisi inimesi ei lubata.

Kui meeskondadele on mängupaigad üsna tuttavad, sest edasine hooaeg jätkub Edmonton Oilersi koduväljakul Rogers Place'is ja Toronto Maple Leafsi Scotiabank Areenal, siis majutustingimusi pole nii mõnigi varem kogenud.

Torontos peatutakse enam kui 1300 toaga varustatud Royal York hotellis ja sellega võrreldavas Hotel Xis. Mõlemad on mõistagi viie tärni hotellid ja asuvad mängupaiga vahetus läheduses. Edmontonis saavad meeskonnad nautida viibimist uues JW Marriotti luksushotellis ning Sutton Place'is, mis mõlemad asuvad samuti jalutuskäigu kaugusel spordihoonest.

Kui korvpalliliiga NBA meeskonnad viibivad kõik üheskoos Floridas asuvas Disney spordikeskuses, kus pidavad toidukvaliteet kesine olema, siis NHLi jäähokimeestel seda muret pole. Neil on võimalus külastada 14 erinevat tipprestorani nii Torontos kui ka Edmontonis ja need on kuni hooaja lõpuni ainult nende päralt. Valiku üle kindlasti nurisema ei hakata.