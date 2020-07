Venemaa president Vladimir Putin loodab, et uus tehnoloogiline lahendus lisab ajaloolisele spordialale särtsu juurde

«Veebivahendusel male mängimisel muutub üha populaarsemaks. Täna toimub üle 16 miljoni kohtumise üle maailma, kuid Rahvusvahelise maleliidu korraldatavad virtuaals male olümpiaad on esmakordne nähtus,» sõnas Putin pressiteate vahendusel.

«Loodan, et see turniir saab laialdase tunnustuse kogu spordikogukonna poolt. Tegemist on kõrgetasemeliselt korraldatud ja tehniliselt lahendatud võistlusega, kus kasutatakse ohtralt erinevaid tehnoloogiaid.»