Mäkinen: kui Belgia saaks sarnaselt Eestile MM-ralli korraldusõiguse, siis poleks see aus teiste sõitjate suhtes

Ypresi ralli toimumine sõltub paljuski Türgi MM-etapist. Selleks peaks Türgis toimuv võidukihutamine nädala jagu varasemaks tulema, et oleks logistiliselt lihtsam liikumine Marmarisest Euroopasse asfaltteedele.

Mäkinen eelistaks, et Belgia asemel saaks Horvaatia õiguse MM-ralli korraldamiseks, sest nõnda poleks kellelgi ühtegi eelist. «Horvaatias pole keegi varasemalt kihutanud ja oleks palju õiglasem, kui just seal võistlus toimuks,» sõnas Mäkinen Dirtfishile.

Eks kodurallid on alati kellelegi kasulikud, seega on Mäkinenil mingis mõttes ka õigus. Kui Rally Estonial jäi mullu just Hyundai sõitja Ott Tänak teistele alistamatuks, siis Neuville võitis tunamullu Yprese ralli Hyundai i20 R5 masina roolis.