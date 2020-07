Korvpallikoondise peatreener Toijala: olen super-uhke, kuidas üksteise nimel võitlesime

«Pole üldse mitte paha. Olen kogu tiimi esituse üle super-uhke. Täna statistika ei valeta: 19 ründelauda, 28 resultatiivset söötu ja vaid 10 pallikaotust satsi vastu, kus ei mängi sugugi mitte koolipoisid. See on tõsine võistkond,» rõõmustas soomlane kohtumise järel.

«Olen äärmiselt uhke selle üle, et mängisime ja võitlesime üksteise nimel. Siit on hea edasi minna.»

Üks edu võtmeid oli võitluslikkus. «Rääkisime enne mängu, et pärast viiekuulist pausi on ainuke kindel valuuta kõva töö ja hingestatus. Saime selle eest kena tasu,» arutles Toijala.

Täna said platsile kõik 12 mängijat. Kõige rohkem müttas Janari Jõesaar, 32 minutit, kuid järgmised mehed jäid 24 või vähema peale. Suuri ärakukkumisi aga matši jooksul ei tekkinudki. See on tõestus tiimi sügavusest.

«Pärast pikka mängupausi tahtsime kõvasti vahetada, et mehi värskena hoida. Me ei arvestanud küll lisaajaga, ent muidu plaan toimis. Tuleb meeles pidada, et see on ikkagi sõprusturniir, kus tuleb kõigile võimalus anda. Jätkame sama liini ka järgmises kolmes mängus,» rääkis peatreener.

Kerr Kriisa suurepärase mängu peale ütles Toijala: «No, super! Teadsin, et see on talle tähtis ja emotsionaalne mäng. Ta on enamike vastastega koos treeninud. Ta oli äärmiselt motiveeritud. Ta on küll 19-aastase mängija, kes tahab end väga tõestada, aga tal oli kõik kontrolli all.»

Lisaks Kriisale tegi suurepärase partii 21-aastane Sander Raieste. Ta tabas mängu lõpus tähtsa kolmese ning tõi ühtekokku 17 punkti. Noored tõstavad pead?

«Alaliidu jutud projektist 2030. aasta suunas pole alusetud. Siin on noori talente, aga peame mõistma, et tegemist on protsessiga,» tõdes Toijala. «See on alles esimene samm, et sel suvel mängima ja tunneme üksteist tundma. Täna oli rõõmuhetk ja naudime seda, aga tuleb ka tagasilööke. Siis paistab, kuidas nendega hakkama saame.»