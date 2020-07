Leedu koondise peatreener: Kriisa näitas, miks ta Žalgrisse kuulus

«Ainus positiivne asi on see, et tekitasime Eesti korvpallile 100. sünnipäeva puhul mõnusa tunde,» ütles 85:92 allajäämise järel ajakirjanike piiramisrõngasse jäänud peatreener. «Muidugi me ei tahtnud seda, aga kohtumine oli ilus ja emotsionaalne.»