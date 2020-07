Kerr Kriisa: Žalgiris tahtis, et ma jääksin

Umbes kolm kuud tagasi teatas Kriisa, et lahkub Žalgirisest ning liitub USA ülikooli Arizonaga, kelle korvpalliprogramm on riigi üks paremaid. Intervjuus portaalile 15min.lt tunnistas mängujuht, et Leedu klubikorvpalli au ja uhkus ei tahtnud tema lahkumist.