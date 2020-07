FC Barcelona president: meie oleme koroonaviiruse tõttu enim pihta saanud klubi

«Oleme pidanud sulgema poode ja muuseumi. Mingit piletimüüki ei toimu. Oleme kõikidele fännidele maksnud piletiraha tagasi. 200 miljonit on väga suur löök,» jätkas ta. «Pandeemia mõju kestab kaks või kolm hooaega. Ei tasu arvata, et järgmiseks aastaks kõik taastub. Suured majandusgurud räägivad isegi neljast aastast, aga ma arvan, et jalgpall taastub kiiremini.»