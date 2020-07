Kettaheites maailma hooaja edetabelijuhiks läinud kolumblase tulemus tühistati

25-aastane Ortega, kelle varasem tippmark oli 67.03, triumfeeris kolmapäeval Portugalis Lovelhes toimunud võistlusel tulemusega 70.29, millega tõusis tol hetkel ka maailma hooaja edetabelijuhiks. Nüüd anti aga teada, et kolumblase tulemus on tühistatud.

See tähendab, et tänavuse aasta pikim kettakaar kuulub taas rootslasele Daniel Stahlile, kes on kirja saatnud 70.25.

Aftonbladet küsis valitsevalt maailmameistrilt ka olukorra peale kommentaari. «Leian, et see on veidi kurb, et nad selle tulemuse eemaldasid. Olgugi, et ma ei tea, mis asjus seda tehti,» sõnas Stahl.