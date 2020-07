Kontaveit emaga treenimisest: koroona ajal oli see suur privileeg

«Mingi hetk oli raske kuulata ema õpetussõnu ja kriitikat, aga praegu olen juba vanem. Nii palju aega on mööda läinud sellest [mil temaga igapäevaselt treenisin], et see on täitsa tore vaheldus olnud minu jaoks. Emaga trenni tegemine on olnud minu jaoks isegi tore,» sõnas Kontaveit portaalile Tennisnet.ee .

«See on hea, et selline võimalus on üldse olemas. Praeguses olukorras pole võtta kuskilt mingisugust välismaa treenerit, sest keegi ei saa reisida. See on suur privileeg, et meil on olemas perekonnas selline inimene, kes saab nõu anda.»