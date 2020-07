Valentino Rossi lõpetas üle aasta kestnud poodiumipõua

Nimelt on italllane Moto GP sarjas poodiumile kihutanud nüüd 199 puhul, mis on ülekaalukalt parim näitaja. Itaallasele järnevad Jorge Lorenzo (114) ja Dani Pedrosa (112), kellest kumbki pole enam aga aktiivne sõitja. Praegustest meestest on Rossile kõige lähemal kuuekordne ilmatšempion Marc Marquez (95).