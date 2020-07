Henri Drell: Itaaliasse minnes saan uhkelt öelda, et võitsin Lätit ja Leedut

«Me ei mänginud küll supertiimi vastu, aga kõik on tasemel mehed. Arvan, et järgisime hästi etteantud plaani,» märkis Drell pärast 17-punktilist võitu. «Edu tõi kiire korvpall, lihtsad lahendused ja hea kaitse.»

Võrreldes Leeduga oli täna vastas tunduvalt nõrgemalt puust koondis. 20-aastase tagamehe sõnutsi see vähemalt tema motivatsiooni kuidagi alla ei viinud.

«Meie koondise mehed on paremad, aga lätlased on ikka kõvad. Ja nagu ütles Kerr, siis ma ei taha, et te meilt selle võidu ära võtaks,» arutles Drell.