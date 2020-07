Jukka Toijala: oli väga häid, aga kohutavaid hetki – me alles õpime

Kuigi reeglina on mängijatel viskamiseks üsna vabad käed, siis täna mindi kohati liiale. Matši lõpuks prooviti kolmeseid koguni 33 korral, lähiviskeid sooritati 37. Tasakaal väga paigast polegi, ent paljud üritused oli kiirustatud.

«Täna polnud viskevalik eriti hea, olime sageli liialt rutakad ja metsikud. Kaitses võtsime kohati liialt suuri riske ja lõikasime näppu. Distsipliin polnud 40 minutit päris paigas, kuid õnneks oli tegemist kontrollmänguga. Saime hea õppematerjali, et asjad ei lähe alati plaanipäraselt,» selgitas peatreener.

«Tööeetika oli endiselt paigas. Olime aktiivsed ja agressiivsed. Aga võib-olla kuskil alateadvuses polnud keskendumine päris 100 protsenti,» vastas Toijala. «Tuleb meeles pidada, et meil on noor võistkond. Me alles õpime, kuidas stabiilselt hästi esineda.»