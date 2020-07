Salumets meenutas, kuidas Žalgirisse distsipliini tõi: nad teadsid, et olen karates raskekaalu meister

Einikisega pidas Salumets maha tõsise jutuajamise. «Ta oli just kellelegi vastu lõugu andnud ja tal oli politseiga jamasid. Tegime omavahel kokkuleppe, et kui ta veel midagi sellist teeb, murran ta kaela ära, sest tema pärast kannatab kogu meeskond. Nad teadsid, et olen karates raskekaalu Eesti meister. See jutt tasus ära ja mul polnud hooaja lõpuni temaga probleeme,» rääkis eestlane.