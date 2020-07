Kanepi kinnitas oma osalemist Eesti-Läti maavõistlusel

Kanepi osalemine oli küsimärgi all, sest eestlanna soovis olla 100 protsenti veendunud, et turniir mängitakse kõva kattega väljakul. Nüüd on selge, et võistlus peetakse Tondi tennisekeskuses ning kohal on kõik Eesti tennisistid, keda esitleti 15. juulil toimunud pressikonverentsil.