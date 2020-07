Etioopias on lõpuks otsa saanud paar nädalat kestnud vägivaldsed protestid, mis algasid pärast seda, kui riigi suurima – neid on umbes 40 miljonit, riigis elab umbes 110 miljonit inimest – rahvuse oromo õiguseid kaitsnud laulja tapeti 29. juunil pealinnas Addis Ababas.

Ka ise oromo rahvusest pärit olnud Haacaaluu Hundeessaa oli väga populaarne laulja. Tema tapmisele järgnenud protestides suri veidi alla 289 inimest, kelle hulgas on nii tsiviilisikuid kui ka politseinikke. Vigastatute arv on sadades, mundrikandjad on arreteerinud 7000 inimest.