See juhtus juba pärast esimest kiiruskatset. «Ma ei tea, kuhu need kukkusid, kuid järgmistel katsetel pidin prillideta sõitma, mistõttu oli mul raskem keskenduda ja silma järgi vahemaid hinnata,» ütles 18-aastane noormees.

Tõsi, kui katseaegu vaadata, on raske aru saada, et Volkswagen Polo R5ga kihutanud Solberg võitles murega. Avakatsel kaotas Rootsi lipu all sõitev norralane parimat aega näidanud Aleksei Lukjanukile 15,9 sekundit, teisel katsel oli taas kiireim olnud venelane nobedam 9,2 sekundiga.