Portaal: Saksamaa MM-ralli toimub lühema aja jooksul kui Rally Estonia

Saksamaa ralliringkondades räägitakse, et Kesk-Euroopa suurriigi MM-etapp sõidetakse kahel päeval: 17. ja 18. oktoobril (Rally Estonial on kolm võistluspäeva – H. L.). Kui varem spekuleeriti, et pealtvaatajaid raja äärde ei lubata, siis nüüd on jutt teine.