Soome Rahvusringhäälingu raadioprogrammis loeti täna ette lõike spordiajakirjaniku Laura Arffmani sulest ilmuvast raamatust. Muide, žurnalist on abielus murdmaasuusataja Anssi Pentsineniga.

Näiteks räägib Nousiainen raamatus oma enda sõnadega elust ravimatu haigusega ja surmast, mis polnud mägede taga. «Rääkisime Villega (Mona-Liisa abikaasa, Soome endine tippmurdmaasuusataja – H. L.), kui absurdne see kõik on. Rääkisime matustest, nagu oleks see olnud igapäevane asi.»