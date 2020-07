Unikaalne spordiala paneb proovile nii harrastajad kui ka edasijõudnud

«Battle for Tapa» alustas 2019. aastal, kujunedes piirkonna üheks populaarsemaks spordiürituseks, vahendab pressiteade. Takistusjooksu unikaalsus seisneb funktsionaalsete spordielementide liitmises maastikuelementidega, pannes osalejaid läbima nii tervise- ja autokrossiradu kui ka Eesti Kaitseväe harjutusvälju.

Võistlusdistantse on kaks ning osa võib võtta nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Rohelise võistlusraja pikkus on 5 km ning mõeldud rohkem uustulijatele, kes soovivad oma võimeid alles avastada.

Punase raja pikkus on 15 km ning mõeldud juba tõsisematele treenijatele, kes on ka varem sarnastest üritustest osa võtnud. Võistluspaiga hommikul toimuvad ka lastejooksud, mis on osalejatele tasuta. Täpsem info ja registreerimine toimub aadressil www.battleforlife.ee.