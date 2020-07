Jensen on kaugushüppes 8.25ga Taani rekordiomanik, Larsasen aga Norra teivashüppaja, kelle tippmark on 4.41. Riigi rekord on üheksa cm võrra parem, kuid varem on ta Norra tippmarki enda käes hoidnud korduvalt.

Võistlusreisil kohtunud sportlased said esimese lapse 2015. aastal ning kolm aastat hiljem lisandus perre teine poeg. Tänavu mais said Jensen ja Larsasen teada, et naine on taas rase. Uudis oli rõõmustav, sest norralanna isa oli just surnud ALSi tõttu.