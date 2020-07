Koroonaviirus lõpetab Eesti koondise suve enneaegu

«Ametlikku kinnitust pole Euroopa alaliidule (CEV) veel tulnud, aga Valgevene andis juba eelmise nädala lõpus teada, et nemad saatsid oma koondise laiali. Šveitski peab oma viimase treeningkohtumise homme,» sõnas Eesti alaliidu president Hanno Pevkur. «Kuna kaks riiki kolmest on peagi koondise laiali saatnud, poleks see isegi siis, kui meie tahaksime mängida, lihtsalt võimalik.»