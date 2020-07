Rahvusvaheline teadusajakiri: mis juhtus Eestis jalgpalliga Nõukogude okupatsiooni ajal?

Kõnekas on fakt, et ENSV oli 14 aasta jooksul ainus Nõukogude Liidu vabariik, mis ei osalenud impeeriumi täiskasvanute meistrivõistlustel jalgpallis. See periood sai alguse 1969. aastal, kuigi kümnendi alguses oli Kalevi meeskond kõrgliigas pallinud kaks aastat (kõrgliigat suurendati kunstlikult jalgpalligeograafia laiendamise huvides ning uustulnukad said garanteeritud koha vähemalt kaheks hooajaks). Infrastruktuur toetas samuti sisetingimustes peetud pallialasid, mida illustreerib näide, et 1953. aastal kurtsid Kalevi noormängijad, et saavad värava peale lüüa vaid võistlustel, sest nende harjutusväljakul väravaid polnudki.

