Koroona teeb reha Balti Keti velotuuri osalejate nimekirjaga

Alates veebruarist maailma riike ja rahvaid kurnav COVID-19 viirus ehk maakeeli koroonaviirus on visa taanduma ning rahvusvaheline spordikalender seisab jätkuvalt silmitsi tõsiste raskustega.

Tänasel päeval on spordirahva ees sootuks teistsugused väljakutsed.

Koroonast häirituna kehtivad kõiksugu piirangud. Ainus, mis vankumatult püsib ja kursil hoiab, on korraldajate piiritu usk. «Oleme kogu aeg valmis uuteks ootamatusteks. Finantsilises plaanis püüame hakkama saada riigi ja omavalitsuste abiga. Erasektori tugi on praeguses olukorras ahtake, teadmatust tuleviku ees on liiga palju,» kirjeldab igas mõttes keerulist olukorda Balti Keti velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar.