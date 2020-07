Kontaveit mängis väga targalt ja võitles mitmed punktid ka rasketest olukordadest enda kasuks. Eestlanna tunnistas, et võib-olla oligi tahtmine peamine võiduvõti. «Agressiivne mäng toimis mul väga hästi ja lõpetasin punkte ning ka liikumine oli hea väljakul. Usun, et tehtud treeningud on end ära tasunud. Hea meel, et see on kohe esimesse mängu üle kandunud,» selgitas Eesti esireket.