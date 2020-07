Debüütmängus koondise resultatiivseimaks tõusnud Jurkatamm: ma pole kunagi olnud põdeja

19-aastane tagamängija pääses platsile teise veerandaja keskel, kui meeskond oli juba 22-punktilises kaotusseisus. Polnud just kõige lihtsam koht, kus mängu sekkuda, ent Jurkatamm tegutses kohe algusest üsna enesekindlalt.

Kui uus tulija võistkonna üks paremaid, siis tervikuna oli esitus kehv. Mis juhtus? «Me polnud mänguks valmis. Võib-olla oli paljudel mõtted teistes kohtades. Oli näha, et Soome noorte sats tahtis meist rohkem võita,» arutles Jurkatamm, kelle sõnutsi murti nad maha agressiivsusega.

Kuigi Jurkatamm Balti keti karikaturniiri ei mänginud, siis tunnistas ta, et sealne edu võis veidi uinutada: «Võib-olla küll. Võitsime tugevat Leedut ja lisaks Lätit. Võib-olla tulime natuke lõdvemalt mängida. Saime kõva õppetunni. Homme on võimalus vigu parandada.»