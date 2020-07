32-aastane norralane võistleb esmalt 14.-16. augustil peetaval EM-rallil Lätis. Tegu on ühe osaga ettevalmistusest Eestis toimuvaks MM-ralliks.

MM-sarjas sarjas võistleb Østberg tänavu WRC 2 arvestuses, kus on kolme esimese etapi järel liider. Citroën C3 R5 auto rooli keerav norralane võitis nii Monte Carlo kui ka Rootsi ralli, kuid Mehhikos ta ei võistelnud. Tema edu kõigil kolmel etapil sõitnud Nikolai Grjazini ees on üheksa punkti.