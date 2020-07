4. septembril, mil antakse start ka Rally Estoniale, laseb Eesti Post välja ka selle auks postmargi. Tegemist on limiteeritud tiraažiga väljalase, mis näitab veelkord, kuivõrd oluline sündmus see Eesti spordiajaloos on. Kokku paisatakse müüki 15 000 postmarki, mida on võimalik eeltellida juba täna.