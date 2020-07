Gulbise alistamisele lähedal olnud Ivanov: ma arvan, et see oli mu elu mäng

Ivanov oli karjääri ühe magusama võidulävel, kuid jäi otsustavas setis siiski Läti esinumbrile napilt alla. Eestlane tunneb ennast pärast mängu hästi ja tunnistab, et väljakul oli võrdsete heitlus. «Vähemalt seis nõnda näitas. Tundsin ennast tagajoonel paremini kui vastane ja seetõttu sujus mäng ka hästi. Ta võttis serviga ikkagi oma ja need oli väga valusad,» kommenteeris Ivanov, kes tunnistas, et tegemist oli tema elu mänguga.