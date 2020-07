PM LOHJAL ⟩ Tühjaks pigistatud Kerr Kriisa: tunnen end nagu 50-aastane, kõik kohad valutavad

Täna 29 minutiga 14 punkti visanud mängujuht tõdes, et soomlased said ka oluliselt rohkem lihtsaid korve, suuresti meie kingitustest. Eestlased pidid aga iga punkti eest kõvastu võitlema.

Põhjanaabrite tiim sarnaneb paljuski Eestile: nooruslik ja võitluslik. «Nad on isegi meist agressiivsemad,» märkis Kriisa. «Päris huvitav meeskond.»

«Eesmärk oli terveks jääda,» tõdes mängu lõpus veidi kubemepiirkonda venitanud Kriisa. «Enne turniiri olid teatud ohumärgid, tegelikult oli esimesest turniirist päris suur väsimus. 50-aastase tunne on praegu, kõik kohad valutavad, nagu oleks vanainimene.»

Ta lisas: «Tallinna turniir tõmbas igas mõttes tühjaks. Võib-olla olnuks parem, kui me poleks siia tulnud, aga otsus oli tehtud. Võib-olla panime sellega natuke pange.»

Kuigi Kriisal on USA viisa olemas, siis pole selge, kas ja millal ta Arizona ülikooli juurde saab lennata. Koroonaviiruse pandeemia tõttu on sealmail keeruline olukord. Pallur ei välista, et ta alustab hooaega mõne Eesti klubi juures.