Frosinone provintsis Fiuggi linna lähistel baseeruv Rally di Roma Capitale on praegu osaks ERC võistlussarjast. Lähitulevikus plaanivad nad endiselt selle üks osavõistlus olla, kuid suurem eesmärk on ikkagi MM-sarja pürgida.

Itaalial on õigus MM-ralli korraldamiseks veel järgmised kolm aastat, kuid see ei käi ainult praeguse Sardiinia ralli kohta. See õigus kuulub Itaalia autospordiliidule ning nemad võivad korralduse anda üks kõik kellele.