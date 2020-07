Iltalehti uuris Helsingi MM-i dopingutestimise eest vastutanud spordiarstilt Tapio Kalliolt, mida tema nendest võistlustest mäletab. «Kõik siia tulijad teadsid, et meil on siin aus ja läbipaistev süsteem, mida ei saanud korrumpeerida. Võtsime ka enda sportlasi vajadusel rajalt maha, nagu näiteks 2001. aastal Lahtis. Ainuke moodus oli teha kindlaks, et nende enda sportlased olid puhtad.