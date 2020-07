Ferrari on F1-sarjas hädas. Väidetavalt algas kõik tööstusspionaažist

Küünik ütleb selle peale, et itaallased peavad ju midagi välja mõtlema, sest nende au ja uhkus on võidusõidumaailma kuninglikus sarjas olnud kahvatumast kahvatum. Hooaja eel arvati, et Mercedese, Red Bulli ja Ferrari ülevõimu ei suuda keegi murda, kuid pärast kolme etappi on ikoonilist punast vormelit jooksutav võistkond alles viies.