Pikalt Keenias lõksus olnud Roman Fosti on ümber Viljandi järve jooksul favoriit, konkurentsi pakub Nurme

Tänavu ei ole stardis järvejooksu neljakordset võitjat Ibrahim Mukungat Keeniast ning Eesti jooksjatel on suurepärane võimalus võit koju jätta. Favoriidiks võib pidada maratoonar Roman Fostit, kes on ainus jooksja läbi aegade, kes on Viljandi järvejooksu rajal suutnud Mukungat edestada. 2015. aastal võitnud Fostile võib eeskätt konkurentsi pakkuda Tiidrek Nurme, kes alles otsustab, kas laupäeval Viljandis startida, sest soovib oma vormi realiseerida nädala pärast peetavatel Eesti meistrivõistlustel 1500 meetri jooksus.

91. ümber Viljandi järve jooks on tavalisest erinev, sest see peetakse kevadise eriolukorra tõttu erandkorras kesksuvel. Võistlusele antakse kaks starti ning see jätkub virtuaaljooksuna augusti lõpuni. Suurel jooksupäeval ei lubata staadionile publikut ning autasustatakse vaid kolme parimat meest, kolme kiireimat naist, parimat noort, parimat veterani ja parimaid viljandlasi. Lisaks saab auhinna veel teise ehk kell 15 startiva jooksu parim ning teises jooksus osalejatel on võimalik püüda a Viljandis tegutseva vooditootja Bed Factor Swedeni välja pandud auhinda, milleks on suur ja uhke voodi.

Jooksu toomine kevadest kesksuvesse tingis ka vajaduse teha ümberkorraldusi rajal. Kui tavaliselt on ümber Viljandi järve jooksu üheks tunnuseks võimalus ise rada valida, siis seekord on viimase kilomeetri trass pandud korraldajate poolt paika ning osalejad peavad jooksma või kõndima järveäärsetel tänavatel. Distantsi see oluliselt pikemaks ei muuda.

Jooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni sõnul ei saa seekord lubada jooksjaid harjumuspäraselt Tartu tänavale, sest seda teelõiku ei saa kahe erineval ajal oleva stardi ja kesklinnas olevate suurte teetööde tõttu kogu päevaks autoliiklusele sulgeda.

Ülejäänud osa trassist saab iga osaleja ise valida, kuid soovitatav on kasutada korraldajate pakutud rada, sest see on niidetud ja jooksuks ettevalmistatud. Korraldajad ja põllumehed paluvad mitte joosta kasvava vilja sees ning kasutada viljapõllule etteniidetud trassi.

Augustini kehtivate koroonaennetusreeglite järgi korraldatud suurjooksule lubati tänavu vaid 2000 osalejat. Selleks, et oma tulemuse saaksid kirja ja nime protokolli ka kõik need, kes registreerunute hulka ei mahtunud, pakuvad suurjooksu korraldajad välja virtuaaljooksu, mis kestab 5. augustist 30. augustini.

Jooksul osalemiseks tuleb end registreerida jooksu kodulehel www.viljandijarvejooks.ee ning joosta 25 päeva jooksul endale sobival ajal ümber Viljandi järve. Jooksu järel tuleb sisestada oma tulemus järvejooksu kodulehele.

Kõik virtuaaljooksul osalejad on 91. ümber Viljandi järve jooksu lõpetajad. Nad saavad tulemuse protokolli, neile saadetakse osalejamedal koju, nad saavad diplomi ja stardinumbri, mida võib ise välja trükkida.

Joosta saab suures osas mööda tavalist ümber Viljandi järve jooksu trassi, vaid Sammuli hobusekoplisse virtuaaljooksul osalejad ei pääse. Jooksu kindel nõue on, et läbida tuleb ring ümber Viljandi järve.

Suurjooks ümber Viljandi järve stardib 1. augustil Viljandi staadionilt kell 12 ja 15. Esimeses jooksus stardivad need, kelle stardinumber jääb 1 ja 1000 vahele. Teises jooksus stardivad numbrid 1001-2100.